Donald Trump indiciado por conspiração para reverter derrota nas eleições de 2020

A extensa acusação de 98 páginas listou 19 réus e 41 acusações criminais ao todo. Todos os arguidos foram indiciados por extorsão, prática utilizada para atingir membros de grupos do crime organizado e com pena até 20 anos de prisão.

Para além de Trump, os outros 18 arguidos indiciados no mesmo processo incluem o ex-chefe de gabinete da Casa Branca Mark Meadows, o advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani, e um funcionário do Departamento de Justiça da administração Trump, Jeffrey Clark.A acusação de Trump pelo grande júri do condado de Fulton resulta de uma investigação de dois anos iniciada após um telefonema, de janeiro de 2021, em que o então presidente sugeriu que o secretário de Estado republicano da Geórgia poderia ajudá-lo a "encontrar 11.780 votos" necessários para reverter a derrota para o democrata Joe Biden.

Trump diz que investigação teve “motivação política”

Em entrevista à, o ex-presidente norte-americano disse que a investigação de Fani Willis, procurador distrital do condado de Fulton, democrata, teve “motivação política”.Em comunicado, a equipa de Trump descreveu o procurador distrital como um "partidário raivoso" que apresentou "acusações falsas" para interferir na corrida presidencial de 2024 e "prejudicar a campanha dominante de Trump".

Este é o quarto processo criminal contra o antigo presidente e o segundo em que é acusado de tentar subverter os resultados da votação.





Trump foi anteriormente acusado, no início de agosto, por um grande júri federal, de conspirar para minar a votação de 2020 e impedir a transferência pacífica de poder através de uma série de mentiras e ações ilegais tomadas após as eleições gerais e que levaram ao violento motim dos seus apoiantes no Capitólio dos EUA, a 6 de janeiro de 2021.Donald Trump é o primeiro ex-presidente na história dos EUA a enfrentar acusações criminais. Apesar disso, Trump continua a ser atualmente o favorito na corrida do Partido Republicano para escolher o próximo candidato do partido à Casa Branca.Pouco depois de ter sido anunciado que o republicano tinha sido indiciado, Trump enviou um email no qual solicitava a angariação de fundos para a sua campanha às presidenciais de 2024.c/agências