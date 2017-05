Donald Trump já está em Roma

Segue-se uma reunião com o presidente italiano, Sergio Matarella. O périplo europeu de Donald Trump prevê ainda uma passagem por Bruxelas.



Na capital belga, participa quinta-feira na Cimeira da NATO. Antes disso vai reunir-se com altos responsáveis da União Europeia, como Jean-Claude Juncker e Donald Tusk.



Da agenda faz ainda parte um almoço com o presidente francês, Emmanuel Macron.



Na sexta-feira, Donald Trump regressa a Itália, onde irá à Sicília marcar presença na Cimeira do G7.