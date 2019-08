Donald Trump mostra interesse em comprar a Gronelândia

RTP16 Ago, 2019, 18:06 | Mundo

“Se ele está verdadeiramente a pensar nisso, então esta é a prova final, ele enlouqueceu", disse o porta-voz do Partido Popular dinamarquês, Soren Espersen.







This idea isn't as crazy as the headline makes it seem. This a smart geopolitical move.



The United States has a compelling strategic interest in Greenland, and this should absolutely be on the table.https://t.co/sEGVV16460 — Rep. Mike Gallagher (@RepGallagher) 16 de agosto de 2019

Os políticos dinamarqueses reagiram à ideia com ironia.







It must be an April Fool’s Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 15 de agosto de 2019 "Deve ser uma piada do dia das mentiras, mas totalmente fora de época",o antigo primeiro-ministro, Lars Løkke Rasmussen, líder da oposição de centro-direita.

Uma ilha “fora do mercado”

", assegurou.De acordo com uma fonte do, Trump já tinha falado em várias ocasiões sobre a possibilidade de os Estados Unidos comprarem o território da Gronelândia. Porém, a ideia nunca chegou a ser oficializada.Em tom de piada, Trump terá perguntado a vários convidados, na primavera passada, o que estes achavam da ideia.?”, questionou, à mesa de jantar, Donald Trump, segundo essa mesma fonte do jornal.No entanto, esta quinta-feira, o Presidente norte-americano terá mesmo pedido à equipa de advogados da Casa Branca para investigar o assunto.O deputado republicano Mike Gallagher descreveu a ideia de Trump como uma "jogada geopolítico inteligente"."Os Estados Unidos têm um interesse estratégico na Gronelândia e isso deve estar absolutamente na mesa", lê-se numdo deputado.Nas palavras do primeiro-ministro da região, Kim Kielsen, “a Gronelândia não está à venda, mas está aberta ao comércio e à cooperação com outros países, incluindo os Estados Unidos”.Localizada ao largo da costa nordeste da América do Norte, entre o Oceano Atlântico Norte e o Ártico, a Gronelândia é uma região autónoma dinamarquesa, rica em recursos naturais - como carvão e urânio - com 56 mil habitantes.Apesar de ter, é considerada a maior ilha do mundo e ainda possui a segunda maior reserva de gelo – apenas ultrapassada pela Antártida.A Gronelândia está sob a autoridade dinamarquesa na maioria dos assuntos internos, mas Copenhaga é também responsável pela defesa e assuntos externos.A noroeste desta região, situa-se a base militar mais a norte de todo o mundo. Também conhecida como aeroporto de Thule, esta base da Força Aérea norte-americana possui um radar com sistema de deteção de mísseis balísticos com um alcance de milhares de quilómetros.Em 1946, o Presidente norte-americano, Harry Truman,. A proposta não foi aceite.A tentativa veio na sequência de um possível novo acordo. Em 1917, a Dinamarca já tinha vendido alguns territórios aos Estados Unidos com o apoio da população. As Índias Ocidentais, na época dinamarquesas - agora as Ilhas Virgens dos EUA -,Desta vez, mais de meio século depois, Donald Trump pode estar a tentar a sua sorte. O Presidente norte-americano expressou alguma vontade em adquirir este território dinamarquês. No entanto, as reações ao interesse de Trump não têm sido as mais favoráveis.”, garantiu o Governo.", afirmou ainda o Ministério das Relações Exteriores num comunicado.Uma das deputadas do Parlamento dinamarquês, Aaja Chemnitz Larsen, também decidiu reagir às notícias.“Digo ‘não, obrigada’ aos americanos comprarem a Gronelândia à Dinamarca”, revelou.Contudo, por enquanto, tudo é incerto.Donald Trump está a planear uma visita à Dinamarca em setembro,