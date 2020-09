Donald Trump não pagou impostos em 10 dos últimos 15 anos

Trata-se das declarações que Trump tem lutado para esconder e que o denunciam como um empresário em crise que tem evitado pagar impostos.



De acordo com o jornal, "as declarações de impostos que Trump tem, desde longa data, lutado para manter em privado contam uma história diferente daquela que ele tem vendido ao público norte-americano".



O New York Times dá como exemplo o facto de Trump ter pago, apenas, 750 dólares, cerca de 750 euros, em impostos federais sobre o rendimento no ano em que conquistou a Casa Branca.



Após um ano na Presidência dos Estados Unidos, pagou apenas outros 750 dólares.



Reagindo a estas revelações, o presidente norte-americano diz que esta é mais uma campanha da imprensa para o prejudicar, quando estamos a pouco mais de um mês das eleições presidenciais.