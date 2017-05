Donald Trump nega interferência e lamenta investigação que "divide o país"

RTP 18 Mai, 2017, 22:47 / atualizado em 18 Mai, 2017, 22:53 | Mundo

Depois da reação no Twitter, as declarações aos jornalistas. O Presidente dos Estados Unidos defendeu esta quinta-feira que a nomeação de um procurador especial para investigar a alegada ingerência russas nas eleições presidenciais “divide o país”.



“Respeito a iniciativa, mas tudo isto é uma caça às bruxas. Não há qualquer conluio entre a minha campanha e eu – posso sempre falar por mim – e os russos. Nada”, garantiu na conferência de imprensa conjunta com o Presidente da Colômbia.



“Acredito que isto fragiliza imensamente o nosso país, porque nos apresenta como um país dividido, confuso e desunido”, afirmou ainda num encontro com jornalistas. A CNN anota ainda que Donald Trump sugeriu que a investigação estava a ser feita com a intenção de denegrir a vitória do magnata nas eleições presidenciais de novembro de 2016.



“Isto também acontece para servir de desculpa ao facto de os democratas terem perdido uma eleição que deveriam ter ganho facilmente”, afirmou.



A reação de Donald Trump surge depois de ter sido nomeado um procurador especial independente para supervisionar a investigação às ligações entre Donald Trump e a Rússia. O escolhido é Robert Mueller. Um antigo diretor do FBI durante algumas presidências republicanas e também democratas.

"Caça às bruxas"

Às primeiras horas da manhã, Donald Trump tinha já reagido às notícias através da rede social Twitter. "Esta é a maior caça às bruxas contra um político na história americana", tinha então escrito.



A reação de Trump surge depois da Casa Branca ter feito fé de que uma investigação minuciosa irá provar que não existiu qualquer interferência da Rússia na campanha.

Quem vai agora supervisionar essa operação é Robert Mueller. Mueller foi Diretor do FBI entre 2001 e 2013, tendo estado no cargo durante os mandatos de George W. Bush e Barack Obama. Mueller é uma referência no combate ao terrorismo e conhecido pela minúcia com que trata cada dossier.Contactou várias vezes com James Comey, o homem que lhe sucedeu à frente do FBI e que na altura era procurador-geral adjunto. Entre as várias diligências, Mueller terá que averiguar se Trump terá mesmo pedido ao ex-diretor do FBI para esquecer a investigação ao antigo conselheiro de segurança nacional, Mike Flynn.Esta quinta-feira, Donald Trump também negou ter pedido ao diretor do FBI para travar a investigação contra o seu ex-conselheiro Michael Flynn. Quando estava a ser questionado por um jornalista, o Presidente interrompeu o repórter para responder secamente. “Não”, afirmou.A resposta surge depois de oter revelado na terça-feira que Donald Trump terá pedido ao então diretor do FBI para fechar a investigação a Michael Flynn.Flynn foi assessor para a Segurança Nacional de Donald Trump, tendo abandonado o cargo quando foi revelado que terá mantido contactos ilegais com responsáveis russos.Esta quinta-feira, o Presidente norte-americano garantiu também já ter pensado num novo diretor para a polícia federal. Uma proposta que vai deixar toda a gente “encantada”, garantiu o Presidente.Donald Trump admitiu já que Joe Lieberman, ex-candidato democrata à vice-presidência dos Estados Unidos, é um dos favoritos para ocupar o cargo de James Comey no Federal Bureau of Investigation.