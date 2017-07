Donald Trump proíbe pessoas transgénero de servirem nas Forças Armadas

Graça Andrade Ramos - RTP 26 Jul, 2017, 17:49 / atualizado em 26 Jul, 2017, 17:54 | Mundo

Trump explicou que a decisão foi tomada depois de consultar generais e especialistas militares e invocou "o fardo dos custos médicos enormes" e "as perturbações que as pessoas transgénero trariam ao exército" para justificar a proibição. "Os nossos militares têm de estar focados numa vitória decisiva e esmagadora", referiu.





After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julho de 2017

....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julho de 2017

....victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julho de 2017

De acordo com o ministério da Defesa dos EUA, haveria entre 2,500 e 7,000 pessoas transgénero entre 1,3 milhões de militares no ativo. A Organização da defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Campaign estime que o número seja mais próximo dos 15.000.

Um estudo realizado pelo centro de reflexão RAND estimou que os cuidados médicos necessários para a mudança de sexo de uma pessoa transgénero poderiam custar entre 2,4 e 8,4 milhões de dólares num ano, num orçamento anual de 500 mil milhões em 2016.

A decisão põe em causa a herança da Administração precedente, de Barack Obama, em favor das pessoas transgénero. Um assunto que se mantém polémico apesar do pequeno número de pessoas que envolve oficialmente.A dar a cara pelos militares que declararam a sua orientação depois de serem integrados nas Forças Armadas está Chelsea Manning, nascida Bradley Edward Manning, informadora do Wikileaks e que realizou uma operação de mudança de sexo.A antiga analista de sistemas, detida por fuga de documentos secretos da Defesa e libertada em junho, continua a ser soldado do Exército.Até agora, o Departamento da Defesa adotou uma atitude prudente com os militares que tenham assumido a sua orientação depois de já envergar uniforme, decidindo pela sua não expulsão. Ignora-se se essa atitude se irá manter depois da decisão de Trump.O ano passado, a Administração Obama havia decidido que as Forças Armadas deveriam começar a a colher recrutas transgénero a partir de 1 de julho de 2017. O novo secretário da Defesa nomeado por Trump, o general na reforma Jim Mattis, atrasou esta decisão seis meses, para "avaliar o impacto" da integração nas forças americanas.A decisão de Trump põe um ponto final na questão e surge de suspresa, quando Mattis está ausente.A decisão de Trump provocou de imediato reações de repúdio."Todos os americanos patriotas qualificados para servir no nosso exército devem poder fazê-lo. Ponto final!" reagiu esta quarta-feira o anterior vice-presidente democrata Joe Biden.Também Manning se insurgiu contra a decisão de Trump."Então, o exército mais forte, mais potente e mais caro do planeta, lamenta-se por alguns trans mas financia os F-35? Isto parece-se com cobardia", lançou na rede social, ao comparar os custos da integração dos transgénero aos de uma vião de combate F-35, o programa militar mais caro da história militar americana, avaliado em 400 mil milhões de dólares.Durante a campanha, Donald Trump assumiu o seu apoio à comunidade homossexual e aos transgéneros."Obrigada à comunidade LGBT! Irei lutar por vocês enquanto Hillary traz mais pessoas que ameaçam a vossas liberdades e as vossas convicções"em junho de 2016 o então candidato.Mas em fevereiro deste ano, uma das medidas da Administração Trump foi proibir uma medida destinada a proteger os direitos dos transgéneros no sistema público de educação. A medida, instaurada pela Administração Obama, autorizava estudantes e pessoal escolar a frequentar as casa de banho do sexo com o qual se identificassem, em vez das do seu sexo de nascimento.O debate sobre essa medida tem abalado os Estados Unidos, com o estado do Texas prestes a adotar legislação própria que obriga os alunos transgénero a utilizar as casas de banho correspondentes ao sexo com que nasceram. Também na Justiça a questão é debatida e é espectável que só se decida no Supremo Tribunal.