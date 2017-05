Donald Trump promete compromisso permanente na luta contra o terrorismo

Inês Geraldo - RTP 25 Mai, 2017, 17:26 | Mundo

Na inauguração de um monumento evocativo dos ataques do 11 de setembro, em Bruxelas, Donald Trump começou por endereçar condolências a Theresa May, primeira-ministra britânica, pedindo um minuto de silêncio pelas vítimas do ataque na cidade de Manchester que foi integralmente cumprido por todos os presentes.



Num discurso em que descreveu mais um atentado no Reino Unido como “bárbaro” e “selvagem”, Donald Trump não poupou palavras para falar sobre os perpetradores de ataques terroristas, voltando a chamá-los de “falhados”. O presidente norte-americano pediu uma luta impiedosa contra o terror afirmando que os Estados Unidos vão estar sempre na linha da frente contra o terrorismo.



“O terrorismo tem de acabar ou… o horror que acabámos de ver em Manchester e em muitos outros lugares vai continuar para sempre”.







Em causa está o compromisso que todos os membros da Aliança Atlântica em 2014, no País de Gales, que explicava que espaço de dez anos, todos os países pertencentes à NATO terão de destinar dois por cento do seu PIB para despesas militares.





Trump queixou-se que apenas cinco países cumprem esta norma, explicando que os Estados Unidos contribuem mais para a NATO que todos os outros países combinados.



A Rússia também foi um dos pontos centrais do discurso de Trump. Apesar de estar a ser investigado nos Estados Unidos por possível conluio com os russos durante a campanha eleitoral norte-americana, Donald Trump afirmou que um dos objetivos da NATO passa por perceber a ameaça que o Kremlin pode representar para as fronteiras do leste europeu.

Donald Trump também foi crítico para com os países que contribuem pouco financeiramente para a NATO. Com palavras duras dirigidas a todos esses membros da aliança, o Presidente norte-americano afirmou que as avultadas quantias que se devem à NATO são injustas para os cidadãos dos Estados Unidos e que é altura de todos pagarem, de forma justa, a sua parte.