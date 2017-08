Donald Trump promete doar um milhão de euros para ajudar vítimas do Harvey

Lusa 31 Ago, 2017, 22:18 / atualizado em 31 Ago, 2017, 22:20 | Mundo

Numa conferência de imprensa hoje em Washington, a assessora de imprensa da Casa Branca anunciou aos jornalistas que Trump doará um milhão de euros da sua fortuna e que os jornalistas vão ser chamados a apresentar sugestões sobre para que organização específica deverá o dinheiro ir.



No início do seu mandato, o Presidente já tinha apresentado uma iniciativa semelhante, desta vez com o seu próprio salário, que tem sido entregue a várias entidades, como o Ministério do Interior e da Educação.



O Presidente tem sido criticado pelas somas pouco avultadas que oferece, tendo em conta os financiamentos dados por outros multibilionários.



Num exemplo que fez as primeiras páginas de vários jornais no ano passado, Trump anunciou que iria dar um milhão de dólares do seu dinheiro e ajudar a angariar mais cinco milhões, para organizações de veteranos das Forças Armadas.



No entanto, meses depois, e perante as investigações dos jornalistas, concluiu-se que nenhuma organização tinha recebido estas verbas.



A tempestade Harvey perdeu intensidade e converteu-se numa depressão tropical.



A tempestade tropical Harvey provocou direta ou indiretamente 33 mortes, de acordo com o mais recente balanço oficial.



A chuva que caiu em Houston, no Texas, desde a chegada do Harvey -- furacão de categoria 4 numa escala de 5, que se transformou depois em tempestade tropical --, atingiu em quatro dias a altura de 127 centímetros, desencadeando inundações sem precedentes na cidade de 2,3 milhões de habitantes.