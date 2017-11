Donald Trump recebido em Pequim à grande e à chinesa

Graça Andrade Ramos - RTP08 Nov, 2017, 11:21 / atualizado em 08 Nov, 2017, 11:22 | Mundo

Foi recebido com toda a pompa no aeroporto, descendo do Air Force One numa escada coberta de passadeira vermelha e ao som alegre de uma banda.



Um contraste gritante com a visita do seu antecessor, Barck Obama, em 2016, que foi forçado a abandonar o seu avião através de uma porta lateral - uma desfeita, de acordo com alguns analistas.







Trump seguiu depois para a Cidade Proibida, durante séculos o centro de um dos mais poderosos impérios da Terra, ao qual fez uma visita guiada pelo próprio Presidente chinês, Xi Jinping - mais um sinal de elevada distinção.



Depois de um início conturbado devido ao tom ameaçador de Trump durante a campanha presidencial, os dois líderes mantêm relações cordiais desde a visita de Xi aos EUA e ao resort de Trump na Florida, Mar a Lago, a 7 de abril deste ano.



"Fizemos progressos espetaculares na nossa relação com a China", celebrou Donald Trump no encerramento da sua primeira cimeira com Xi Jinping.



Trump chama 'amigo' a Xi e telefonou-lhe mesmo dia 25 de outubro a cumprimenta-lo pela renovação do mandato de cinco anos como Presidente do Partido Comunista Chinês.



"É um homem poderoso. Penso que é uma ótima pessoa. Alguns vão talvez chama-lo rei da China, mas ele é Presidente e temos uma relação muito boa e é algo muito positivo" afirmou Trump.





O espinho norte-coreano

O maior espinho na "relação muito boa" é, até agora, a questão norte-coreana.



Xi - e por extensão a China - pode receber o atual Presidente dos EUA de braços abertos, mas Trump tem recados a dar ao seu homólogo, apesar de tudo o que os une.



Trump tem-se mostrado dececionado com o que considera inação de Pequim quanto a Pyongyang e neste visita irá pressionar Xi a fazer mais para pressionar o regime de Kim. De acordo com fontes da Casa Branca, deverá pedir-lhe para aplicar as resoluções da ONU e cortar os laços financeiros com a Coreia do Norte.



Já durante a fase mais aguda da crise entre Washington e Pyongyang, este verão, Pequim reagiu de forma distante às pressões internacionais.



Destino de 90 por cento das exportações da Coreia do Norte e seu grande protetor politico na região, a China poderia, na opinião de Trump, "resolver facilmente este problema". Pelo contrário, lamentou o Presidente dos EUA a 29 de julho, "não faz nada por nós quanto à Coreia do Norte, além de falar".



Duas semanas depois, Trump ordenou um inquérito às queixas por contrafação contra as empresas chinesas e voltou a acusar Pequim, como num eco da sua campanha eleitoral, de "roubo da propriedade intelectual americana".



E depois de mais um teste nuclear de Pyongyang a três de setembro, ameaçou "por um fim a todas as trocas comerciais com todos os países que têm negócios com a Coreia do Norte".

Apelo à "consciência"

Quarta-feira, em Seul, durante um discurso duro contra o Presidente norte-coreano, Donald Trump voltou à carga.



Referiu que o "mundo não irá tolerar a ameaça de um regime vigarista que o ameaça com a devastação nuclear" para logo depois se dirigir "àquelas nações que escolhem ignorar esta ameaça ou, ainda pior, a possibilitam".



"O peso desta crise está na vossa consciência", afirmou.



Não é claro como irá responder Xi Jinping à pressão de Trump para Pequim cortar nas exportações de petróleo e nas transações financeiras com o vizinho. A China tem repetido que a sua influência sobre o regime de Pyongyang e empolada pelo Ocidente e garante que já está a fazer tudo o que pode.



O Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros indicou o que poderá ser a resposta do Presidente chinês a Trump. Garantiu que está a implementar na totalidade e de forma estrita as resoluções do Conselho de segurança da ONU quanto à Coreia do Norte e promete investigar a existência de eventuais violações.

Recados a Kim

Durante a sua visita de um dia à Coreia do Sul, o Presidente norte-americano desafiar Kim Jong UN com uma visita à famosa DMZ - a Zona Desmilitarizada que divide a Península norte-coreana desde a suspensão das hostilidades em 1953.



O nevoeiro impediu-o, mas as palavras que proferiu na Assembleia Nacional sul coreana deixaram pouca margem para dúvidas quanto ao recado que teria sido deixado na DMZ.



Trump proferiu alguns dos seus termos mais duros dirigidos diretamente ao Presidente norte coreano.



As armas nucleares que Kim Jong Un está a desenvolver "não o estão a proteger, estão a colocar o seu regime em grave perigo" afirmou. "Cada passo dado neste caminho negro aumenta o perigo que enfrenta".



Trump acredita que a única resposta possível às ameaças da Coreia do Norte - que considera 'chantagem' - é uma demonstração de força e a desnuclearização do regime. Sanções e pressão militar são a base da sua estratégia em vez da diplomacia.



Em Seul, apesar de falar num "caminho", Trump não apresentou propostas novas. Pelo contrário, forçou a nota beligerante.



"Não nos subestimem e não nos ponham à prova" avisou, em nome de "todas as nações civilizadas"."Falo não só em nome dos nossos países, mas de todas as nações civilizadas quando digo ao Norte: Não nos subestimem e não nos ponham à prova. Defenderemos a nossa segurança comum, prosperidade partilhada e liberdade sagrada", afirmou Trump.