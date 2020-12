Donald Trump rejeita pacote de estímulos aprovado pelo Congresso

"Apelo ao Congresso para que altere este projeto de lei e aumente os ridiculamente baixos 600 dólares para 2.000 ou 4.000 dólares para um casal. Também apelo ao Congresso para que se livre dos elementos desnecessários e dispendiosos desta lei", exigiu, num vídeo publicado na rede social Twitter.



Sem dizer explicitamente que não assinaria o projeto, Trump pediu que lhe seja enviada uma lei "adequada" emendada.



Na segunda-feira, o Senado aprovou o projeto com 91 votos a favor e sete contra, horas depois de a Câmara dos Representantes ter votado 359 a favor e 53 contra.



O pacote de emergência foi incluído na lei de despesas para financiar a administração federal até setembro de 2021, num valor total de 2,3 biliões de dólares (1,8 biliões de euros).



Os pontos mais marcantes do pacote de estímulo são o pagamento de 600 dólares a todos os norte-americanos com rendimentos inferiores a 75.000 dólares por ano e subsídios de desemprego de 300 dólares por semana.



A sua entrada em vigor final estava pendente de ratificação pelo presidente cessante, Donald Trump.