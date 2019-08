Partilhar o artigo Donald Trump reúne-se com Congresso e FBI para discutir medidas sobre violência no país Imprimir o artigo Donald Trump reúne-se com Congresso e FBI para discutir medidas sobre violência no país Enviar por email o artigo Donald Trump reúne-se com Congresso e FBI para discutir medidas sobre violência no país Aumentar a fonte do artigo Donald Trump reúne-se com Congresso e FBI para discutir medidas sobre violência no país Diminuir a fonte do artigo Donald Trump reúne-se com Congresso e FBI para discutir medidas sobre violência no país Ouvir o artigo Donald Trump reúne-se com Congresso e FBI para discutir medidas sobre violência no país