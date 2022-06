Donald Trump sabia que atacantes do Capitólio estavam armados

, terá dito Donald Trump pouco antes de milhares de apoiantes seus, para impedir a certificação da vitória nas presidenciais de Joe Biden, entrarem em confrontos violentos com a polícia, nos quais morreram cinco pessoas.

As imagens de uma multidão a invadir a sede do Congresso dos Estados Unidos chocaram o mundo.

Donald Trump havia anteriormente feito um discurso inflamado perto da Casa Branca, onde encorajou os seus apoiantes a marchar em direção ao Capitólio, lançando acusações infundadas de que os democratas tinham cometido fraude eleitoral naquela votação.No testemunho que deu terça-feira perante o comité da Câmara de Representantes que está a investigar o ataque ao Capitólio,“Não me importo que eles tenham armas", disse então Trump, citado por Cassidy Hutchinson.”, disse especificamente Trump, citado pela antiga assessora.Na audiência especial, Hutchinson revelou também que o então advogado de Trump Rudy Giuliani e Meadows manifestou interesse em receber indultos presidenciais preventivos na sequência imediata do ataque do Capitólio.A nova ligação entre Giuliani e os Guardiões do Juramento e os "Orgulhosos" levantou o espectro de que o então advogado do antigo presidente estava amplamente consciente das intenções de dois grupos de extrema-direita - cujos membros superiores foram desde então acusados de conspiração sediciosa.Mas o comité convocou a audiência para ouvir o seu depoimento público, aumentando as expectativas de novas revelações na investigação que dura há quase um ano.A antiga assessora da Casa Branca citou Trump como tendo exigido ao agente da segurança que estava ao volante que o levasse imediatamente ao Capitólio, reclamando ser o Presidente e usando termos vernáculos.Como o agente se recusou, Trump tentou agarrar o volante, acrescentou Hutchinson.

A vice-presidente da comissão, Liz Cheney, encerrou a audiência especial com provas de potenciais tentativas de manipulação de testemunhas por pessoas aparentemente próximas do antigo presidente. Numa chamada ao estilo mafioso, uma testemunha foi avisada de que Trump sabia que eles permaneceriam "leais".





C/Agências