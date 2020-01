Donald Trump tem 52 alvos iranianos em mira

Caso Teerão decida responder ao ataque norte-americano que matou o general iraniano Qasem Soleimani, Trump diz estar pronto a atingir de forma rápida e muito dura 52 importantes alvos iranianos.





O presidente do Estados Unidos, Donald Trump, publicou na noite do sábado (dia 4) uma série de três tuítes com ameaças ao Irão. Segundo ele, caso o país do Médio Oriente resolva atacar os EUA em resposta à morte do general Qasem Soleimani, serão atingidos 52 locais iranianos.





"Que isso sirva como um aviso de que, se o Irão atingir qualquer americano, ou patrimônios americanos, teremos como alvo 52 locais iranianos (representando os 52 reféns americanos feitos pelo Irão há muitos anos atrás), alguns em um nível muito alto e importantes para o Irão e a cultura iraniana, e esses alvos, e o próprio Irão, serão atingidos muito rápido e muito forte. Os EUA não querem mais ameaças!", escreveu Trump, sem identificar que lugares seriam esses.





Nas mensagens, o presidente também repetiu a justificativa dada anteriormente ao ataque. Disse que os EUA livraram "o mundo de seu líder terrorista que acabara de matar um americano e ferir gravemente muitos outros, sem mencionar todas as pessoas que ele matou ao longo da sua vida, incluindo recentemente centenas de manifestantes iranianos (...) Ele já estava a atacar nossa embaixada e a preparar-se para ataques adicionais noutros locais. O Irão não passa de problema há muitos anos", publicou







Entretanto, no Irão começaram as cerimónias de homenagem ao general Soleimani, em Ahvaz, onde são esperados os restos mortais do oficial.A televisão estatal transmite um programa que mostrou de madrugada, em Lisboa, uma multidão vestida de preto, reunida nesta cidade no sudoeste do Irão.