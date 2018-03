Donald Trump vai reunir-se com Kim Jong Un em maio

Mário Aleixo - RTP09 Mar, 2018, 06:40 / atualizado em 09 Mar, 2018, 06:40 | Mundo

A reunião foi proposta por Kim Jong-un, que ofereceu a suspensão do programa nuclear e balístico em troca do início de negociações, informaram representantes sul-coreanos em Washington.



O diretor do gabinete de Segurança Nacional da Coreia do Sul, Chung Eui-yong, que liderou a delegação sul-coreana enviada a Washington, entregou a Trump uma carta que lhe entregou na segunda-feira Kim Jong-un, durante uma reunião em Pyongyang.



O conselheiro da segurança nacional da Coreia do Sul na última noite em Washington numa declaração curta sem direito a perguntas.





Donald Trumo já escreveu sobre o assunto no Twitter e disse que a intensão do presidente da Coreia do Norte é avançar com a desnuclearização, não é apenas uma pausa, ou um congelamento do programa nuclear.O comentador de assuntos internacionais da Antena 1 Filipe Vasconcelos Romão diz que ainda não é possível perceber bem o que levou a Coreia do Norte a mudar de atitude num altura em que tem havido sucessivos avanços e recuos da parte da Coreia do Norte mas também dos Estados Unidos.Filipe Vasconcelos Romão a admitir que tudo isto possa ser um golpe de marketing que serve a administração de Donald Trump.O primeiro-ministro japonês também já reagiu para felicidar a mudança de atitude da Coreia do Norte, no entanto diz que é preciso manter a pressão máxima sobre o regime norte coreano.Shinzo Abe falou ao telefone com Donald Trump que concordou com a posição japonesa. O líder janonês deverá visitar os Estados Unidos, em abril, para discutir a questão da Coreia do Norte.