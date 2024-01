Donald Trump vence primárias republicanas do Iowa

O magnata, de 77 anos, que responde por quatro acusações criminais, deixou os principais rivais, o governador da Florida, Ron DeSantis, e a antiga governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora na ONU Nikki Haley, para trás, arrecadando 51,1% com quase 100% dos votos contados, de acordo com as agências de notícias France-Presse e EFE.Uma diferença de quase 30% em relação ao segundo lugar, ocupado por DeSantis (21,2%) e bastante superior à terceira posição, ocupada por Haley (19,1%)."Agora é o momento (...) de o nosso país se unir", disse Trump aos apoiantes reunidos num ambiente festivo em Des Moines, capital deste estado do 'Midwest' norte-americano.O ex-Presidente apresentou depois o programa eleitoral, prometendo "fechar a fronteira" com o México e perfurar mais poços de petróleo.





(Com Lusa)