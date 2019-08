Donald Tusk diz que G7 vai ser um teste difícil à unidade e solidariedade

Foto: Christian Hartmann - Reuters

Tusk disse que as guerras comerciais entre membros do grupo tornam ainda mais débil a já frágil relação de confiança entre os países e respondeu à proposta de Trump de levar a Rússia de volta ao G7 dizendo que “isso não é de maneira nenhuma aceitável” e que melhor seria convidar a Ucrânia a participar como observador na próxima reunião.



Tusk disse ainda que a União Europeia vai responder à letra se os EUA taxarem o vinho francês como represália pelas taxas europeias sobre o digital e acrescentou que a Amazónia, tema que também será discutido no G7, é outro sinal deprimente dos nossos tempos.



A enviada especial da Antena 1 a esta cimeira, Rosário Salgueiro, já testemunhou sinais da habitual contestação que rodeia as cimeiras do G7.