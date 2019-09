Dorian. Costa leste dos EUA regista tornados e inundações

Graça Andrade Ramos - RTP06 Set, 2019, 18:05 | Mundo

Um homem percorre de cicicleta uma avenida de Charleston, Carolina do Sul, EUA, durante a passagem do furacão Dorian, a 5 de setembro de 2019 |

Agora de categoria 1, a tempestade tocou terra em Cape Hetteras, com ventos de 150 quilómetros/hora, chuva torrencial e a ameaça de perigosas marés de tempestade.





As autoridades do estado estão preocupadas sobretudo com a ilha Ocrocoke, onde 800 residentes terão decidido permanecer apesar das ordens de evacuação.



"Estamos atentos a centenas de pessoas apanhadas na ilha Ocrocoke", afirmou aos repórteres o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper.







"Temos equipas de socorro preparadas para lá ir mal seja possível", garantiu.

Antes da chegada do Dorian, os governadores das Carolinas do Sul e do Norte, declararam estados de emergência, encerraram escolas, abriram abrigos, puseram de prontidão as Guardas Nacionais e apelaram aos residentes que obedeçam aos avisos. Tanto na Carolina do Norte como na Carolina do Sul, mais de 900 mil pessoas receberam ordem de evacuar as suas casas, mas não se sabe quantas obedeceram.





As costas de ambos os estados têm estado sob o efeito do flanco ocidental do Dorian desde quinta-feira à noite, e há notícia de cidades costeiras inundadas, da formação de pelo menos três tornados e da queda de postes de eletricidade.







Sexta-feira de manhã, mais de 330 mil habitações e edifícios estavam sem energia em toda a área.

Para norte até ao Canadá

Ao início da tarde em Portugal, o olho do furacão estava a cerca de 72 quilómetros da costa norte-americana, sobre o mar, lançando ventos tropicais a mais de 320 quilómetros em redor, afirmou o centro norte-americano de furações.







O Dorian avançava a apenas 22 quilómetros/hora, um ritmo de "caracol". Deverá contudo ganhar velocidade nas próximas horas, provocando o avanço de rápidas vagas oceânicas terra dentro, com perigo de vida para seres humanos, além de ventos fortes que se mantêm uma ameaça para toda a costa.



Devastação nas Bahamas







O impacto do Dorian na costa leste da América do Norte, mesmo severo, em nada se irá comparar com o sentido pelas Bahamas, onde a tempestade deixou um rasto de devastação, 30 mortos confirmados e pelo menos 70 mil pessoas a necessitar de ajuda urgente.







Milhares estão a tentar abandonar o arquipélago, que o primeiro-ministro afirma levará "décadas" a reconstruir.







Nos Estados Unidos, os preparativos para o Dorian levaram entretanto a quatro mortes. Três no condado de Orange, na Florida, e uma na Carolina do Norte, onde um homem de 85 anos caiu de uma escada quando barricava a sua casa.







Na Florida, muitas pessoas aproveitaram o alívio da passagem ao largo da tempestade e a oportunidade de ondas menores do que esperado, para fazer surf ou simplesmente passear à beira-mar.

Espera-se que Dorian se transforme em tempestade tropical e se encaminhe para norte e para o mar ao longo de sexta-feira, levando ventos tempestuosos até à ilha de Nantucket e Martha's Vineyard, em Massachussets, que deverão sofrer os seus efeitos sábado de manhã.Nessa mesma noite, a tempesatde deverá chegar a Nova Scotia, no Canadá, depois de passar ao largo da maior parte da restante costa leste dos Estados Unidos.O furacão, que atingiu as ilhas com categoria 5, ventos superiores a 300 quilómetros/hora e grandes inundações, foi a mais forte tempestade de sempre a afetar as Bahamas. O seu progresso foi também muito lento, o que ampliou os estragos.