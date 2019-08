"Dossier" europeu aproxima Portugal e Alemanha

A questão dos migrantes e o Brexit foram outros assuntos abordados pelos dois presidentes, como conta a jornalista Ana Isabel Costa.



Marcelo Rebelo de Sousa esteve reunido com o Presidente da República Federal da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, ao fim da manhã, em Berlim, e teve em seguida um "almoço de trabalho" com o seu homólogo.



Das reuniões, o Presidente português afirmou que Portugal e a Alemanha "estão de acordo nas questões fundamentais": "Estamos de acordo quanto à base que é a proposta da Comissão" Europeia para o orçamento plurianual, reforçou.



"Estamos de acordo quanto ao aprofundamento de vários domínios da União Económica e Monetária e do reforço da zona euro. Estamos de acordo quanto à necessidade de enfrentar de uma forma europeia e integrada questões como as migrações", apontou.



O chefe de Estado português voltará a encontrar-se com Frank-Walter Steinmeier, ainda em Rostock, esta sexta-feira de manhã, para encerrar a sua segunda visita oficial à Alemanha.