Doze Estados europeus apelam a que Israel desista de construir três mil casas em colonatos

de acordo com um comunicado do Ministério da Defesa que trata de questões civis nos territórios palestinianos.na Cisjordânia", lia-se no comunicado assinado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros de França, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, Irlanda, Itália, Noruega, Países Baixos, Polónia e Suécia.

"Reiteramos a nossa oposição firme a esta política de expansão de colonatos em todos os territórios ocupados da Palestina, que viola a lei internacional e fragiliza os esforços para implementar a solução de dois Estados”, referia o texto dos europeus.

Os Estados Unidos criticaram igualmente os planos israelitas e o Reino Unido emitiu isolado um comunicado semelhante ao dos países europeus., apelando a que Israel reverta a decisão.Cerca de 475.000 colonos judeus residem na Cisjordânia, onde também vivem 2,8 milhões de palestinianos.

Protestos dos EUA ignorados

A 24 de outubro, o Ministério da Construção israelita anunciou a decisão de construir 1.355 novas casas para colonos judeus na Cisjordânia ocupada, a juntar a outras quase 2.000 já anunciadas em agosto.

"As licitações para 1.355 unidades habitacionais em localidades da Judeia-Samaria [nome dado por Israel à Cisjordânia] foram publicadas de acordo com a orientação do ministro da Construção, Zeev Elkin", referia o comunicado do Ministério.

Os novos alojamentos serão distribuídos por sete colonatos, 729 em Ariel (norte da Cisjordânia), 346 em Beit-El (perto de Ramallah) e 102 em Elkana (noroeste da Cisjordânia), adiantou então o ministério.







Faltava apenas a autorização do Ministério da Defesa, obtida a 27.

quanto a novas casas para judeu nos territórios, várias em plena Cisjordânia.disse aos repórteres em Washington o porta-voz do Departamento, Ned Price, horas antes de Israel aprovar a construção das novas casas apesar da oposição norte-americana.

Fosso crescente

Logo depois de o comité de planeamento israelita anunciar os seus planos, o encarregado de negócios da Embaixada dos EUA em Jerusalém,face às intenções israelitas.A conversa entre ambos foi “difícil”, reportou depois o jornal Axios, com o norte-americano a protestar contra o facto de muitos dos novos colonatos estarem planeados para o interior da Cisjordânia. Afontes oficiais israelitas reconheceram o desacordo mas negaram as “dificuldades” relatadas pelo Axios.

A decisão de Israel quanto aos colonatos aprofunda o fosso de desacordo com os Estados Unidos após Israel ter decidido colocar seis ONG palestinianas, apoiadas pela ONU e pela EU, na lista negra das organizações “terroristas”.

A estratégia foi acelerada nos últimos anos, sob a liderança do então primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.O novo primeiro-ministro, Naftali Bennett, está, desde meados de junho, à frente de uma coligação heterogénea que inclui partidos da direita radical e partidos de esquerda.