Doze milhões de ucranianos estão "confinados" no país, afirma António Vitorino

Foto. EPA

O Diretor-Geral da Organização Internacional para as Migrações diz que há 12 milhões de ucranianos "confinados" no país. António Vitorino sublinha que o apoio a estas pessoas, que já estão com dificuldades, só é possível através de corredores humanitários.