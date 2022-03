Doze mísseis balísticos disparados contra consulado dos EUA no Iraque

O Iraque partilha a sua longa fronteira oriental com o Irão.

O ataque foi efetuado com "doze mísseis balísticos disparados contra um bairro em Erbil e apontados ao consulado dos EUA", de acordo com uma nota da unidade antiterrorista do Curdistão.

"Os mísseis foram disparados fora das fronteiras do Iraque e do Curdistão, especificamente a partir do leste" do país. "Não houve vítimas humanas, apenas danos materiais", acrescenta-se na mesma nota.

Um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano disse que "não houve danos ou baixas em nenhuma instalação do Governo dos EUA".

A estação de televisão local Kurdistan24, cujos estúdios estão localizados não muito longe das novas instalações do consulado dos EUA, divulgou imagens nas redes sociais dos danos sofridos nas suas instalações.

"Condenamos este ataque terrorista a vários setores de Erbil e apelamos aos habitantes a permanecerem calmos", disse o primeiro-ministro do Curdistão, Masrour Barzani, em comunicado.