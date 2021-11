Doze mortos em deslizamento de terra na Colômbia

Um porta-voz da Direção Administrativa de Gestão de Riscos de Catástrofes (DAGRD) do Governador de Nariño, disse que até agora foram resgatados 12 corpos no município de Mallama, onde ocorreu a tragédia.Dos feridos, oito tiveram alta hospitalar e os dois restantes foram enviados para centros médicos em Pasto, a capital do departamento.O deslizamento de terras destruiu duas casas e também afetou um estabelecimento comercial.Quatro famílias de três casas que também foram afetadas foram retiradas para abrigos providenciados pelo Gabinete do Governador de Nariño.

Os esforços de busca e salvamento prosseguem e os sobrevoos por aeronaves estão a ser efetuados, enquanto geólogos e engenheiros continuam a avaliar os danos causados a outras casas.