DP World assina acordo de mil milhões de dólares para novo porto no Senegal

Trata-se do maior investimento de sempre da DP World em África.

A DP World Dakar, uma parceria entre a empresa marítima sediada no Dubai e a autoridade portuária sediada em Dacar, capital do Senegal, vai construir e operar um novo porto de 600 hectares no Oceano Atlântico.

O acordo inclui também planos para a construção de um novo terminal para receber os maiores navios porta-contentores do mundo e uma "zona económica especial" para atrair capital estrangeiro.

O investimento segue-se à saída da DP World da Bolsa de Valores para se tornar uma empresa totalmente detida pelo governo.

O quarto maior operador portuário do mundo gere operações em 40 países, desde a Austrália ao Canadá.

Ao longo dos anos, DP World ganhou concessões para desenvolver portos comerciais e plataformas logísticas em vários locais em toda a África, incluindo Angola, Moçambique, Somalilândia e Djibuti.

As incursões da DP World em África surgem quando os Emirados Árabes Unidos procuram agressivamente ganhar uma posição estratégica no continente.

Ao longo dos últimos anos, a nação do Golfo construiu uma série de bases militares no Corno de África que lhe permitem projetar-se muito para além das suas fronteiras.

A DP World Dakar planeia investir 837 milhões de dólares (cerca de 686 milhões de euros) na primeira fase da construção do porto de Ndayane no Senegal, o maior investimento do setor privado na história do país da África Ocidental, seguido de mais 290 milhões de dólares (cerca de 238 milhões de euros), de acordo com uma declaração da empresa.

O novo porto visa contribuir para cimentar o estatuto de Dacar como "um importante centro logístico e porta de entrada para a África Ocidental", acrescentou a empresa.