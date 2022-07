Draghi apresentou a demissão ao presidente italiano

A decisão de Draghi fora anunciada, pouco antes, no Parlamento. Isto depois de os três parceiros da coligação governamental - o populista M5S, o conservador Força Itália, de Silvio Berlusconi, e a Liga de extrema-direita de Matteo Salvini - terem retirado o apoio ao primeiro-ministro durante a discussão de uma moção de censura no Senado, em Roma. O gabinete de Mattarella adiantou entretanto ter "tomado nota" da decisão de Draghi.



Segundo a Associated Press, o chefe de Estado quis perceber se o primeiro-ministro demissionário pretenderia manter-se em funções até à realização das eleições.



Em comunicado, a Presidência italiana indica que "o governo permanecerá em funções para a gestão de assuntos correntes".



Recorde-se que Sergio Mattarella havia já rejeitado, a 14 de julho, um primeiro pedido de demissão do primeiro-ministro, na sequência da saída de um dos parceiros da coligação no poder, o Movimento 5 Estrelas. O presidente exortaria Draghi a procurar reconstruir a aliança no Parlamento.



A convocação de eleições antecipadas em Itália afigura-se o cenário mais provável.







(em atualização)