Draghi considera que subida do rating reflete melhoria de Portugal mas também da zona euro

Lusa25 Set, 2017, 19:12 | Mundo

Em resposta a uma questão do eurodeputado socialista Pedro Silva Pereira, durante um debate na comissão de Assuntos Económicos e Financeiros do Parlamento Europeu, em Bruxelas, Mario Draghi observou que "a revisão pela S&P do rating de Portugal reflete a melhoria geral do país e as reformas feitas pelo país e, de uma forma mais geral, traduz a melhoria global da situação económica da zona euro".



O presidente do BCE comentou que "todos os Estados-membros beneficiam" da atual situação económica da zona euro e observou que se assiste atualmente a um período de "contágio" pela positiva, "de uns países para os outros".



"Quando um país está bem, ajuda os outros, e os outros ajudam-no. E é a isso que estamos a assistir", sustentou



A 16 de setembro, a S&P decidiu tirar Portugal do `lixo`, revendo em alta o `rating` atribuído à dívida soberana portuguesa de `BB+` para `BBB-`, primeiro nível de investimento.



Com esta revisão em alta, Portugal volta a ter uma notação de investimento, atribuída por uma das três principais agências de `rating` mundiais.