Dragon Resilience muda de ancoradouro na Estação Internacional

O procedimento é pouco habitual, pois nunca houve necessidade de relocalizar os veículos de transporte ou carga que foram enviados para a ISS, mas, com o crescente volume de carga e com a maior facilidade de colocação de contentores espaciais no espaço, os astronautas vão ter de organizar melhor a gestão das portas de acesso à estação.







Nesta operação os quatro astronautas que fazem parte da Expedição 64 , que vieram a bordo da Dragon da SpaceX, estão já a preparar todos os procedimentos para deslocar a cápsula Resiliense para outro ancoradouro.





Imagem do momento em que a cápsula Resilience chegava à ISS (17 novembro de 2020)







Para efetuar esta delicada operação, prevista já para a próxima semana, todos os quatro tripulantes que vieram a bordo da Dragon vão ter de regressar para dentro da nave, isto porque, se algo correr mal e não conseguirem efetuar a manobra em segurança e a cápsula não “travar” no local certo, os quatro astronautas vão ter de encurtar a estadia a bordo da ISS e regressar à terra mais cedo.







Caso algum dos quatros astronautas permanecesse na Estação Espacial, comprometeria a lotação da Estação e a segurança dos ocupantes em caso de uma evacuação de emergência, não existindo veículos suficientes para transportar a totalidade dos ocupantes no espaço.







As operações para esta manobra já começaram com os astronautas a verificarem as condições dos fatos e equipamentos de comunicação da cápsula tripulada Dragon.





Foto: SpaceX. Tripilação da Dragon Resilience.











A bordo da Dragon Resilience vão estar Comandante da tripulação Michael Hopkins, o piloto Victor Glover e os especialistas da missão Shannon Walker e Soichi Noguchi.









Nesta operação a Resilience, a nave da tripulação comercial ancorada da SpaceX, vai sair do porto frontal de ancoragem do módulo Harmony até ao seu zénite, ou o porto voltado para o espaço.





Foto: NASA/DR







A manobra de realocação autónoma está programada para esta segunda-feira às 10h30 GMT e levará cerca de 45 minutos. Uma manobra espacial que a NASA TV vai transmitir em direto com início a partir das 10h00.