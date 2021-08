Drone abateu esta madrugada o estratega do atentado do aeroporto de Cabul

Os Estados atacaram os alegados autores do atentado suicida no aeroporto de Cabul O alvo foi o estratega do ataque à bomba. Trata-se de um membro do estado islâmico, que foi atingido mortalmente através de um aparelho aéreo não tripulado, a leste de Cabul, junto à fronteira com o Paquistão.