Drones no Kremlin. "Não atacámos Putin nem Moscovo", garante Zelensky

, assegurou esta tarde o presidente Zelensky, numa conferência de imprensa durante uma visita à Finlândia.Questionado sobre as razões do inimigo para acusar Kiev, o líder respondeu que "a Rússia não alcança vitórias" na Ucrânia."Ele (Putin) já não consegue motivar a sua sociedade e", argumentou o presidente.

Segundo o Kremlin, Putin não estava no edifício no momento do alegado ataque, encontrando-se na sua residência em Novo Ogaryovo, fora de Moscovo.

Horas antes, Mykhaïlo Podolia, assessor de Zelensky, frisou que "a Ucrânia não tem nada a ver com os ataques de drones ao Kremlin" e considerou a acusação de Moscovo um sinal de que a Rússia está a planear um novo ataque em larga escala.Logo após as acusações do Kremlin, as autoridades ucranianas reportaram ataques aéreos sobre a capital Kiev e outras cidades do país.Esta quarta-feira, após o incidente, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev escreveu nas redes sociais que o alegado ataque noturno com drones ao Kremlin deixou Moscovo sem opções a não ser "eliminar" o presidente ucraniano.

"Depois do ataque terrorista de hoje, não há alternativa a não ser a eliminação física de Zelensky e da sua equipa", defendeu.

EUA vêem com desconfiança afirmações russas



Russia accused Ukraine of attacking the Kremlin with drones overnight in a failed attempt to kill President Vladimir Putin. A senior Ukrainian presidential official said Kyiv had nothing to do with the purported incident https://t.co/Nih63r20Vn pic.twitter.com/U9dsfYVxzi — Reuters (@Reuters) May 3, 2023

Segundo Moscovo, a Ucrânia tentou assassinar o presidente russo num ataque com dois drones que terão visado o Kremlin. Em imagens entretanto divulgadas, observa-se pelo menos um aparelho a explodir sobre a sede da Presidência russa.Num comunicado, o Kremlin avançou quee que Putin "continua a trabalhar como habitualmente".

"Estas ações são um ataque terrorista planeado, um atentado contra a vida do presidente da Federação Russa cometido nas vésperas do Dia da Vitória e do desfile militar de 9 de maio", lê-se no comunicado, em que se reserva "o direito de tomar medidas de retaliação onde e quando se considere oportuno".





O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, reagiu ao episódio dizendo que Washignton não conseguiu verificar o alegado ataque e que as afirmações russas devem ser vistas com desconfiança.



c/ agências