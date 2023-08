Drones russos atingiram armazéns de cereais em Odessa

"Os terroristas russos realizaram dois ataques comna região de Odessa na noite passada", anunciou esta quarta-feira o governador regional de Odessa, Oleg Kiper, nas redes sociais. "Como resultado dos ataques inimigos a um dos portos do Danúbio, os armazéns de cereais foram danificados", acrescentou.No entanto,Ambos já foram alvo de ataques.O ataque surge no dia em que um porta-contentores deixou o porto de Odessa, no âmbito de um novo corredor temporário para navios mercantes.Para já, Moscovo não confirmou se vai respeitar o “corredor humanitário”.

"Um primeiro navio usou o corredor temporário para navios mercantes de e para os portos de Odesa", afirmou o vice-primeiro-ministro Oleksandr Kubrakov no Facebook.















Oleksandr Kubrakov esclareceu ainda que o “corredor humanitário vai ser usado principalmente para evacuar navios que estavam nos portos ucranianos (Chornomorsk, Odesa e Pivdennyi) no momento da invasão em grande escala da Federação Russa”.



, um dia antes da invasão.Entretanto, Kiev afirma que recapturou, na passada segunda-feira, Urozhaine na região de Donetsk das forças russas, revelou a vice-ministra ucraniana da Defesa, Hanna Maliar."Urozhaine libertada", escreveu Maliar no aplicativo de mensagens Telegram. "Nossos defensores estão entrincheirados na periferia."Nos últimos dias, batalhas ferozes ocorreram em torno de Urozhaine e Staromaiorske, cerca de 60 milhas a sudoeste de Donetsk, controlado pela Rússia.

Mais três drones ucranianos abatidos em Kaluga

A Rússia revelou ter abatido trêsucranianos na região de Kaluga, a sudoeste de Moscovo, numa altura em que aumentam os ataques ucranianos deste tipo contra a capital russa.Por volta das 5h00 locais (2h00 GMT), uma tentativa de ataque de Kiev utilizando "três veículos aéreos não tripulados (...) na região de Kaluga foi frustrada", informou o Ministério da Defesa russo no Telegram.Os dispositivos foram neutralizados "no sul da região de Kaluga", acrescentou o governador local Vladislav Chapcha no Telegram.

As incursões com drones ucranianos nos territórios controlados pela Rússia têm-se multiplicado nas últimas semanas, visado sobretudo a capital e a península anexada da Crimeia.

Está é pelo menos a quinta vez que a Rússia afirma ter abatidona região de Kaluga, após ataques semelhantes a 3 e 7 de agosto, bem como na quinta e no sábado.Seteucranianos foram neutralizados a 3 de agosto sem causar vítimas ou danos, de acordo com o Ministério da Defesa russo e o governador regional.No final de julho e início de agosto, outras aeronaves foram destruídas sobre a zona empresarial de Moscovo, a oeste da capital russa, causando danos ligeiros nas fachadas de duas torres. Em maio, doisforam abatidos sobre o Kremlin.