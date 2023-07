Drones ucranianos atingem dois edifícios em Moscovo sem causar vítimas

"Os drones ucranianos atacaram ontem [sábado] à noite. As fachadas de duas torres de escritórios na cidade ficaram ligeiramente danificadas. Não houve vítimas ou feridos", disse o presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, na plataforma Telegram.

O aeroporto internacional de Vnukovo, em Moscovo, foi brevemente encerrado ao tráfego antes de os voos serem retomados esta madrugada, noticiou a agência russa TASS, depois de o presidente da câmara ter anunciado que um ataque de drones ucranianos tinha atingido dois edifícios na capital.

"O aeroporto Vnukovo da capital está encerrado para chegadas e partidas e os voos estão a ser redireccionados para outros aeroportos", informou inicialmente TASS, anunciando pouco depois que os voos tinham sido retomados.

Entretanto, o Ministério da Defesa russo afirmou, no Telegram, que um ataque de drones ucranianos contra foi frustrado.

"A tentativa de ataque terrorista do regime de Kiev, utilizando drones contra alvos na cidade de Moscovo, foi frustrada", indicou, numa mensagem divulgada no no Telegram, acrescentando que um drone foi abatido e dois outros, "neutralizados pela guerra eletrónica", chocaram contra um complexo de edifícios.