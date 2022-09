Duarte Pacheco liderou grupo de parlamentares europeus na Ucrânia

O deputado do PSD é o actual presidente da União Interparlamentar, uma organização com membros de mais de 170 países e que já se disponibilizou para servir de intermediário no diálogo entre os parlamentos dos dois países em guerra.



Nesta viagem, Duarte Pacheco vai também entregar ao presidente do parlamento ucraniano o prémio anual da União Interparlamentar.