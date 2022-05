Duas horas na Ucrânia. Jill Biden conheceu Olena Zelenska e renovou compromisso de apoio

"Eu queria vir no Dia da Mãe", exclamou Jill Biden à homologa Olena Zelenska. "Achei importante mostrar ao povo ucraniano que esta guerra tem de parar, que esta guerra está a ser brutal e que o povo dos Estados Unidos está com o povo da Ucrânia". afirmou a primeira-dama norte-americana.





Biden passou cerca de duas horas em solo ucraniano. Viajou de carro para a cidade de Uzhhorod, a cerca de dez minutos de uma vila fronteiriça eslovaca, onde se encontrou com Zelenska.







O palco foi uma escola que atualmente serve de abrigo temporário para quem foge da guerra. Zelenska chegou primeiro numa carrinha preta e, de seguida, Biden. Depois do primeiro abraço e da oferta de um ramo de flores, seguiram para o interior da escola, onde se reuniram em privado durante meia-hora.







Zelenska agradeceu a Biden pelo ": "





Esta visita foi combinada sob rigoroso sigilo. Ambas as primeiras-damas haviam demonstrado interesse em se conhecerem. Depois de troca de correspondência privada e conferida a devida segurança, a viagem concretizou-se.





Michael LaRosa, porta-voz de Jill Biden, descreveu a conversa como "mais uma troca pessoal de mãe para mãe". Acrescentou que Biden queria saber como Zelenska estava a gerir estes acontecimentos na perspetiva de mãe.







Zelenska disse a Biden que "conseguia segurar as mãos dos filhos todas as noites, embora não pudesse estar com o marido", de acordo com LaRosa.





Ainda na escola, Biden e Zelenska sentaram-se junto das crianças que ali vivem, no contexto da guerra, para fazerem ofertas: ursinhos em papel de seda como presente no Dia da Mãe.





Esta breve visita à Ucrânia permitiu que Biden conduzisse o "tipo de diplomacia pessoal que o seu marido gostaria de fazer".





Quando visitou a Polónia em março, o presidente norte-americano, Joe Biden, afirmou estar desapontado por não poder cruzar a fronteira para ver a situação "em primeira mão". Essa contingência ter-se-á devido a razões de segurança.







Na semana passada, a Casa Branca afirmou que o presidente "gostaria de visitar a Ucrânia", mas neste momento não existem planos para a concretização.

O resto do domingo de Jill



Antes do encontro com Olena Zelenska, o domingo de Jill Biden começou numa escola em Kosice, na Eslováquia. A primeira-dama norte-americana ofereceu apoio a mães ucranianas refugiadas, assegurando-lhes que os "corações do povo americano" estão com elas.





Numa estação rodoviária na cidade, que agora é um centro de acolhimento permanente de refugiados, Biden conversou com uma mulher ucraniana que disse ter dificuldade em explicar a guerra aos três filhos, porque ela mesma não consegue entendê-la.







Em Kosice, Jill Biden conversa com uma mãe ucraniana, deslocada de guerra.



Com os braços em redor da filha de sete anos, Yulie, Victorie Kutocha disse a Biden: "Não posso explicar porque não me reconheço e sou professora".Kutocha, em tom de desabafo perguntou:





Durante a visita surpresa, Biden deslocou-se também a uma outra escola pública eslovaca que acolhe estudantes refugiados. Mães eslovacas e ucranianas estavam aí reunidas para participar num evento do Dia da Mãe junto dos filhos, que faziam artesanato para presentes.





Biden foi de mesa em mesa para conhecer mães e crianças e repetiu a mensagem de apoio, reafirmando que "os corações do povo americano estão com as mães da Ucrânia". "Eu só queria vir e mostrar nosso apoio", sublinhou.





Biden seguiu para a vila fronteiriça eslovaca de Vysne Nemecke. Visitou as instalações onde decorrem operações desenvolvidas pelas Nações Unidas e organizações de ajuda para apoiar ucranianos em busca de refúgio.





A primeira-dama esteve também presente num serviço religioso que decorreu numa tenda montada como capela, onde o padre entoou: "Oremos pelo povo da Ucrânia".





Na sexta-feira e no sábado, Biden visitou tropas norte-americanas na Roménia e realizou mais encontros com mães e crianças refugiadas ucranianas.

Ao todo, são quatro dias de visita à Europa de Leste. Durante este périplo, Jill Biden pretende destacar o apoio dos Estados Unidos aos refugiados ucranianos e a países aliados, como Roménia e Eslováquia, que estão a garantir um refúgio seguro.