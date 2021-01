Duas juízas mortas a tiro no Afeganistão

"Infelizmente, perdemos duas juízas no ataque de hoje", informou Ahmad Fahim Qaweem, porta-voz da instituição, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

As duas mulheres dirigiam-se para o local de trabalho, quando "homens armados atacaram o veículo" em que seguiam, tendo o motorista ficado ferido, precisou a mesma fonte.

Segundo o porta-voz da Polícia de Cabul, Ferdaws Faramarz, o ataque deu-se no centro da cidade, às 08:30, hora local (04:00 em Lisboa).

Os assassínios seletivos de jornalistas, políticos e defensores dos direitos humanos são cada vez mais frequentes no país, com Cabul e várias províncias a registarem um aumento da violência nos últimos meses.

As autoridades afegãs e Washington atribuíram estes ataques aos talibãs, apesar de o grupo extremista Estado Islâmico ter reivindicado alguns atentados.

Em 10 de janeiro, um antigo jornalista afegão que era porta-voz da Força de Proteção Pública Afegã (APPF) morreu em Cabul, juntamente com dois colegas, na explosão de uma bomba colocada na berma da estrada.

Em 07 de janeiro, pelo menos 23 civis e membros das forças de segurança morreram em diferentes ataques no Afeganistão.

Há vários meses que a capital e diferentes províncias afegãs são palco de um recrudescimento da violência, apesar das negociações de paz entre os talibãs e o Governo afegão a decorrer em Doha, desde setembro.

Os Estados Unidos estão a retirar as forças norte-americanas do terreno, no quadro das negociações de Doha, por decisão da administração do Presidente Donald Trump.