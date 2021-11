Duas mortes e 55 casos na última semana em Moçambique

Desde terça-feira, dia 02 de novembro, até hoje, o total de casos ativos recuou de 132 para 112.

O número de doentes internados manteve-se estável, num total de oito.

Moçambique soma na última semana mais 73 recuperados.

O país tem um total acumulado de 1.34 mortes e 151.371 casos de covid-19, 99% dos quais recuperados.

A covid-19 provocou pelo menos 5.047.055 mortes em todo o mundo, entre mais de 249,76 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.