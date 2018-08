Partilhar o artigo Duas mulheres vencem primárias no Arizona e disputam lugar no Senado dos EUA Imprimir o artigo Duas mulheres vencem primárias no Arizona e disputam lugar no Senado dos EUA Enviar por email o artigo Duas mulheres vencem primárias no Arizona e disputam lugar no Senado dos EUA Aumentar a fonte do artigo Duas mulheres vencem primárias no Arizona e disputam lugar no Senado dos EUA Diminuir a fonte do artigo Duas mulheres vencem primárias no Arizona e disputam lugar no Senado dos EUA Ouvir o artigo Duas mulheres vencem primárias no Arizona e disputam lugar no Senado dos EUA

Tópicos:

Arizona, Donald Trump,