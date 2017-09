Duas novas detenções relacionadas com o ataque ao metro de Londres

O total de suspeitos sob custódia das autoridades vai agora em cinco. Um outro suspeito, um homem de 25 anos, fora detido também em Newport ainda na noite de terça-feira, de acordo com a Polícia Metropolitana de Londres.





A primeira detenção relacionada com o ataque de Parsons Green ocorreu em menos de 24 horas, no sábado de manhã, seguida de nova detenção no domingo.

Escalada nos níveis de alerta

Na sequência da explosão no metro londrino, o nível de alerta no Reino Unido escalou para o seu máximo “crítico”, em que estamos na iminência de novo ataque, descendo apenas 48 horas depois para “severo”, afastada que estava a hipótese imediata de um novo ataque.



O anúncio da escalada do nível de alerta fora feito pela própria primeira-ministra: “Durante este período, os militares vão substituir os polícias nos seus deveres em locais sensíveis que não estão ao acesso do público”, declarou Theresa May.



Entretanto, duas detenções durante o fim-de-semana permitiram avançar as investigações, considerando as autoridades ter feito progressos suficientes para ainda no domingo reduzir o nível de alerta de “crítico” para “severo”.