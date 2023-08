Duas pessoas morreram e dezasseis estão desaparecidas nas cheias no norte da China

Em Xian começam agora as operações de limpeza e o resgate dos corpos dos desaparecidos.



Numa das cidades mais atingidas, Zou Zou, professores e voluntários procuram limpar escolas inundadas de lama para a abertura do ano letivo a 1 de setembro.



As chuvas fortes tem estado a afetar todo o noroeste da China.



Mas em muitas cidades só agora apareceram, os primeiros sinais da subida do nível dos rios.



As autoridades levantam barreiras na tentativa de conter os efeitos das cheias.



Milhões de pessoas estão a ser afetadas pelo mau tempo.