Duas pessoas morreram na última noite em Paris baleadas pela polícia

O incidente ocorreu na Pont Neuf, a ponte mais antiga de Paris, mesmo no centro da cidade.



Foi aí que uma viatura a circular em contra-mão tentou abalroar a polícia.



Os agentes dispararam em resposta e as duas pessoas que estavam dentro do carro acabaram por morrer. Há ainda registo de mais um ferido.



A ponte foi isolada e assistiu a uma grande concentração de viaturas, da polícia e de emergência médica.



As armas utilizadas no incidente foram apreendidas e foi aberto um inquérito por "tentativa de homicídio doloso contra pessoas

que exercem autoridade pública".