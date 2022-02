Duas reuniões marcadas para esta quinta-feira

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) discutem esta quinta-feira, em Bruxelas, o agravamento do conflito entre a Rússia e a Ucrânia numa cimeira extraordinária convocada de urgência na quarta-feira pelo presidente do Conselho Europeu.

A cimeira extraordinária, presencial e com início agendado para as 20h00 de Bruxelas (19h00 de Lisboa), foi convocada depois de o Presidente russo, Vladimir Putin, ter reconhecido, na segunda-feira, as autoproclamadas repúblicas de Lugansk e de Donetsk, no Donbass (leste da Ucrânia), e ordenado a mobilização do exército para estes territórios separatistas pró-russos.A UE reagiu com a adoção de um pacote de sanções dirigido a Moscovo, acordado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 na terça-feira, mas o presidente do Conselho Europeu entendeu ainda assim convocar uma cimeira de líderes para uma discussão ao mais alto nível sobre os últimos desenvolvimentos da crise a leste e da ameaça de uma nova guerra na Europa.Na carta-convite dirigida aos líderes, entre os quais o primeiro-ministro português, António Costa, o presidente do Conselho Europeu,Reiterando que “” e “”, Charles Michel afirmou ser importante que os 27 continuem “” face à atual situação.





G7 e outras iniciativas







A reunião foi anunciada na semana passada pelo Governo alemão, país que preside atualmente ao G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido).Os chefes da diplomacia das grandes potências do G7 manifestaram o seu “apoio inabalável” à integridade territorial da Ucrânia.Ainda no contexto da diplomacia, na capital ucraniana, Kiev, vão estar os ministros dos Negócios Estrangeiros dos três países bálticos Estónia, Letónia e Lituânia, todos membros da UE e da NATO.

Em Lisboa, no parlamento, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, participa num debate parlamentar sobre o conflito na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia.