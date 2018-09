Duma russa aprova reforma das pensões contestada nas ruas

Lusa27 Set, 2018, 15:14 | Mundo

O projeto de lei foi aprovado com 332 votos a favor e 83 contra e subirá agora ao Conselho da Federação, a câmara alta do parlamento russo.

A medida do Governo, justificada com a necessidade de garantir a sustentabilidade do sistema de pensões e de aumentar o valor das reformas, suscitou protestos em todo o país.

Segundo diversas sondagens, entre 80 e 90% dos russos rejeita a reforma do sistema de pensões, o que teve reflexo nos maus resultados do partido do Presidente Vladimir Putin, Rússia Unida (RU), nas recentes eleições regionais.

O projeto inicial previa aumentar a idade da reforma das mulheres para os 63 anos, mas Putin introduziu uma emenda para reduzi-la para os 60, de forma a travar o descontentamento popular.