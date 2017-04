Dupla portuguesa Lisbon Kid lança álbum edição limitada em vinil para o Record Store Day

Lusa 21 Abr, 2017, 13:06 | Mundo

A edição especial do disco homónimo lançado no ano passado será em vinil `audiophile` de 180 gramas, ou seja, com som de alta qualidade, e com uma tiragem limitada de 300 cópias.

A iniciativa coincide com um outro acontecimento promovido pela dupla numa galeria de arte em Londres, que inclui exposição de obras de arte e de instrumentos, assim como sessões musicais.

O evento, chamado "Call and Response" decorre até domingo, na sequência de um desafio lançado pelos Lisbon Kid a artistas para criarem obras inspiradas pela sua música.

"São artistas novos e alguns mais conhecidos, de países como Reino Unido, Espanha, Grécia e Nova Zelândia", disse à agência Lusa Danny de Matos.

A exposição inclui peças de incluem pintura, fotografia, escultura, têxtil ou vídeo de artistas como Justin Robertson, Sukey Parnell Johnson, Hilary Mance, Eleni Gagoushi ou Ana Pallares.

Na sala principal haverá a exposição artística e numa outra sala estará equipamento para DJ colocarem música ao vivo, bem como uma exposição de vários instrumentos usados no álbum, incluindo uma guitarra portuguesa.

Os Lisbon Kid, dupla de música eletrónica acústica alternativa, definem-se como "criadores de temas cativantes descontraídos e de momentos meditativos suaves através de sons de qualidade e de ambientes inauditos".

São formados por Rui da Silva e Danny de Matos, que se conheceram em Lisboa, apesar de estarem ambos radicados no Reino Unido.

Rui da Silva fez parte do coletivo Underground Sound of Lisbon e produziu "Touch Me", tema que chegou ao número um dos singles britânicos, em 2001.

Danny de Matos é um compositor e músico com experiência de trabalho em editoras como Heavenly Recordings e Sony Columbia.

O álbum, que saiu pela editora Wall of Sound, teve colaborações de músicos como Rui Veloso, Sarah Cracknell ou Hafdís Huld, e tem um tema inspirado pela pintora Paula Rego.