Duplicou o número dos contribuintes muito ricos

O número de grandes contribuintes acompanhados de perto pelo Fisco mais do que duplicou. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais disse que há em Portugal quase 1.700 pessoas com elevada capacidade financeira. Neste conceito entram empresas e particulares com mais de 750 mil euros de rendimento anual ou com património de cinco milhões de euros.