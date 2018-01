Duplo atentado em Bagdade faz 35 mortos e 90 feridos

Jorge Almeida - RTP15 Jan, 2018, 10:59 | Mundo

Os números do Ministério da Saúde iraquiano apontam para pelo menos 35 mortos e mais de 90 feridos, num duplo atentado suicida na praça Tayaran, no centro de Bagdade.



Dois terroristas fizeram explodir os coletes de explosivos que carregavam, nas primeiras horas da manhã, quando a praça estava cheia de gente que ia trabalhar.



Todas as manhãs a praça Tayaran enche-se de trabalhadores que procuram um emprego diário.







Este é o primeiro grande atentado na capital iraquiana desde que o governo declarou no mês passado ter derrotado o autoproclamado Estado Islâmico.



No passado sábado, um homem suicida realizou outro atentado na praça Aden, no norte da cidade. O ataque provocou pelo menos cinco mortos e vários feridos.



Até ao momento os atentados ainda não foram reivindicados, mas Bagdade tem sido alvo de sucessivos ataques terroristas do ISIS nos últimos três anos.