Duplo bombardeamento em Odessa fez sete mortos

Foto: Nuno Veiga - Lusa

Na região de Odessa, um duplo bombardeamento por rockets russos provocou pelo menos sete mortos civis e dezenas de feridos na cidade de Mykolaiv. O ataque ocorreu horas depois do anúncio do afundamento do navio emblemático, Moskva, construído naquela cidade e que os ucranianos asseguram ter sido atingido por misseis Neptuno de fabrico local.