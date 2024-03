No primeiro caso, os irlandeses são chamados a dar a voz sobre o alargamento da proteção constitucional aos casais do mesmo sexo, aos unidos de facto e às famílias monoparentais, equiparando estes casos ao atual conceito de família, exclusivamente baseado no casamento entre um homem e uma mulher.





O segundo assunto levado a referendo é a chamada herança do patriarcado, que limita o papel da mulher ao estatuto de dona de casa.