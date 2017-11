Duterte canta às ordens de Donald Trump

RTP13 Nov, 2017, 15:56 / atualizado em 13 Nov, 2017, 21:36 | Mundo

Os Direitos Humanos não entraram no guião do encontro de Donald Trump com Rodrigo Duterte. Ao invés, um momento que fica registado é o Presidente filipino a cantar uma canção “às ordens do comandante supremo das Forças Armadas dos Estados Unidos”.







Um porta-voz do Executivo filipino já admitiu que os Direitos Humanos não foram abordados, mas a Casa Branca pensa diferente: “O tema dos Direitos Humanos surgiu brevemente no contexto da luta contra as drogas ilícitas nas Filipinas”, comentou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders.



Donald Trump estava sob pressão de vários activistas e organizações que pretendiam ver denunciado o Presidente filipino na forma como lida com toxicodependentes e traficantes. Nas Filipinas, só na primeira fase da "guerra contra as drogas", foram mortas mais de 7000 pessoas, quatro mil às mãos de agentes de segurança.



Duterte é conhecido pelos meios implacáveis e cruéis a que deita mão para acabar com o problema da droga, tendo posto em marcha uma campanha que não poupa ninguém. Alvo de acusações do período em que era autarca em Davao, são-lhe imputadas, inclusive, a morte de crianças apanhadas nesta luta com o mundo marginal.

A limpeza em Davao

As acusações remontam aos períodos em que liderou a câmara de Davao, entre 1988 e 2016. Perante o Senado, que investiga três mil mortes no país só em 2016, uma testemunha, Edgar Matobato, admitiu ter sido durante duas décadas o homem de mão para os assassínios de Duterte em Davao.



De acordo com o seu testemunho, Matobato fazia parte de uma milícia criada pelo presidente, conhecido por “Duterte Harry” ou “O Punidor”, para lidar com os traficantes e consumidores de droga. Lidar é outra forma de dizer eliminar; por vezes com requintes de malvadez, como relatou aos investigadores: um dos homens terá sido dado a alimentar um crocodilo, outros eram simplesmente largados no mar com os ventres abertos para serem comidos pelos peixes. Entre as vítimas da “operação de limpeza” de Duterte estão também muitas crianças de rua. "Foram mortos como galinhas", afirmou“Eu? Eles andam a dizer que eu faço parte de um esquadrão de morte? Verdade, é verdade”



Duterte negou entretanto o envolvimento em qualquer destas situações. A declaração de inocência entra em contradição com o modus operandi assumido pela sua Presidência para lidar em particular com o mundo da droga. O Presidente filipino não esconde em declarações públicas a sua aversão aos traficantes e colocou a prémio a cabeça de alegados traficantes e consumidores que, mais tarde, apareceram mortos.



Numa declaração de 2015, antes da Presidência filipina, Rodrigo Duterte chegou a admitir ligações aos esquadrões da morte de Davao: “Eu? Eles andam a dizer que eu faço parte de um esquadrão de morte? Verdade, é verdade”, respondeu durante uma entrevista a uma televisão local da cidade.



A subtileza não é um dos predicados de Duterte. Durante o verão do ano passado, quando o Presidente norte-americano Barack Obama se encontrava na China para a cimeira do G20 e tinha já agendado um encontro com Duterte, por ocasião da reunião da ASEAN, no Laos, Duterte permitiu-se um insulto recorrendo a linguagem excessivamente coloquial, o que levaria Obama a cancelar o encontro.



Mas os problemas que teve com Obama, não há qualquer sinal deles com Trump, com quem partilha o discurso directo e a linguagem brutal sempre que um problema não lhe agrada, não escondendo os seus pensamentos com eufemismos discursivos.







A cumplicidade fica bem evidente no vídeo em que canta “às ordens do chefe supremo das Forças Armadas” dos Estados Unidos.