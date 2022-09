É essencial entendimento entre maiores partidos timorenses

"É preciso ter entendimento entre os maiores partidos do país. Há uma exigência generalizada de que os dois maiores partidos, Fretilin e CNRT devem ter um entendimento para salvaguardar esta estabilidade política governativa e para orientar e endireitar o processo de construção de estado e o desenvolvimento", disse Aniceto Guterres Lopes em entrevista à Lusa.

O presidente do parlamento, ele próprio membro do Comité Central da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), mostrou-se otimista que esse entendimento possa surgir depois das próximas eleições legislativas, em 2023, e independentemente de quem vença.

Guterres considerou que a atual liderança da Fretilin -- a nova será eleita na próxima semana no Congresso Nacional -- "tem essa vontade de dialogar para ter um entendimento" e que espera que o mesmo ocorra do lado do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), de Xanana Gusmão.

"Mas penso que a situação vai melhorar e o Presidente da República está a desempenhar um papel muito importante nesse processo nestes últimos meses", disse.

O papel do chefe de Estado na estabilização política no país consolidou-se desde que tomou posse, com o chefe de Estado a escolher o que diz ser o pragmatismo para não avançar com uma `promessa` eleitoral da sua campanha de dissolver o parlamento e convocar eleições antecipadas.

O próximo ciclo eleitoral poderá ser crucial para o futuro a médio prazo do país, com a geração história da luta contra a ocupação indonésia a avançar em idade e Timor-Leste a aproximar-se do potencial esgotamento da sua principal fonte de receitas, o Fundo Petrolífero, `empurrando` a nação para um complexo precipício financeiro.

Aniceto Guterres considera que essa situação paralela imprime "maior urgência" à necessidade desses entendimentos de Estado e ao necessário processo de transição geracional, consolidando o papel dos futuros líderes do país.

A "idade não perdoa", nota, e ainda que o país seja hoje um modelo de democracia na região da Ásia, "o desenvolvimento do país, em particular o desenvolvimento económico estagnou", particularmente nos últimos anos.

"Temos que ter solução para isso e, com todo o respeito, queremos herdar uma situação de melhores perspetivas e melhor do que é agora. Não pode continuar assim. As novas gerações também têm que herdar uma cultura de diálogo e entendimento", disse.

Aniceto Guterres vinca a importância da estabilidade governativa e nota que, no passado, tem havido uma interpretação errada da Constituição no que toca à formação de maiorias parlamentares que chegam a deixar de fora o partido vencedor das eleições.

Finda a campanha presidencial, e depois das posições mais extremadas que se ouviram, o presidente do Parlamento Nacional considera que o crucial agora é olhar para a situação real do país.

"A situação do país, da pandemia, a situação económica, os conflitos geopolíticos com a guerra da Ucrânia, alterações climáticas, aumento dos preços dos combustíveis, inflação mundial. Estes são problemas globais de dimensão transversal e de potencial impacto e que ultrapassa, as fronteiras nacionais", referiu.

"Exigem ter uma consciência de que não vale a pena prejudicar mais a estabilidade política governativa. O país necessita de um diálogo, de um diálogo permanente para garantir a estabilidade governativa que é fundamental para qualquer partido, seja quem seja", insistiu.

Desde 2017 em particular, vinca, evidencia-se "uma falta de diálogo e comunicação política entre os principais líderes nacionais", pelo que importa aproveitar o mandato do atual chefe de Estado "para que o doutor José Ramos-Horta facilite esse diálogo".

E olha para as diferenças entre os grandes partidos não como "diferenças ideológicas, mas como diferenças políticas, de interesses", tendo-se evidenciado situações de "arrogâncias e egoísmos privados de cada um dos líderes".

"Mas agora é o momento para o interesse de povo, o interesse do país. Tem que se sacrificar os interesse e os egos para o bem e interesse do país", disse, olhando para as eleições do próximo ano.

"As preparações para eleições não devem ser só como ganhar as eleições, mas também como criar condições para um entendimento depois das eleições, para criar um Governo que garanta uma estabilidade política e que garante recuperação da situação económica", afirmou.

Importa, sublinha, abandonar as "politiquices", em que inclui os extensos debates de interpretação constitucional que marcaram os debates nos próximos anos, e retomar o discurso sobre "políticas nacionais" para fortalecer as condições do país.

"Tudo se politiza. Mas as pessoas olham para a política só para ver como ter oportunidade para governar, e não como governar e o que vai fazer. Parece evidente que as prioridades do país são iguais para todos e o que há para fazer é evidente", disse.

"Fazem política só para ocupar cargo. Mas temos que ver a nossa situação realmente, temos que sair desta situação, tem que ter uma solução", enfatizou.