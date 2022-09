É hoje que a NASA vai tentar lançar novamente a missão Artemis 1

O lançamento está previsto para o intervalo de duas horas entre as 19.17 e as 21.17, hora portuguesa. Será a segunda tentativa. A primeira, na segunda-feira, teve de ser abortada, por causa do sobreaquecimento de um dos motores do foguetão e também de uma fuga de combustível.