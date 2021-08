É inadmissível grandes concentrações de refugiados nas fronteiras externas da UE diz cardeal

"É inadmissível que existam grandes concentrações de refugiados nas fronteiras exteriores da União Europeia (UE)", afirmou o cardeal Jean-Claude Hollerich, arcebispo do Luxemburgo, alertando que estas pessoas "vivem em situações desumanas".

Antes, Jean-Claude Hollerich, que falava na conferência de imprensa que antecede o início da peregrinação internacional aniversária de 12 e 13 de agosto ao Santuário de Fátima, manifestou estar "muito preocupado com a política" da UE em relação aos refugiados.

"Fechamos os olhos, deixamos fazer, pagamos para que as pessoas não entrem na União Europeia e, ao mesmo tempo, falamos de valores europeus", declarou, para acrescentar: "Penso que, como europeus, deveríamos ter um momento onde poderíamos dizer, abertamente e honestamente, que temos vergonha deste discurso que é tão diferente da política real em relação aos refugiados".

Segundo o cardeal, "mesmo os acordos internacionais não são cumpridos", salientando que a UE "faz regressar todas as pessoas às fronteiras exteriores da União Europeia" sem se importar de "ver quem tem direito de asilo à luz da Convenção de Genebra".

Considerando isto "muito grave", o cardeal questionou: "Como é que um discurso e uma prática são totalmente diferentes?"

"Eu penso que, como Igreja na União Europeia, devemos ser um pouco a consciência da Europa", sustentou, referindo-se, depois, às notícias diárias do Mediterrâneo com números de pessoas que morreram.

Para o arcebispo do Luxemburgo, "as pessoas que estão nas embarcações perdem a fé na Europa".

"Falamos da nossa humanidade, se não reagirmos com humanidade, perderemos a nossa própria humanidade" e a construção europeia sem humanidade não terá futuro, advertiu.

A peregrinação de agosto ao Santuário de Fátima integra a peregrinação nacional do migrante e do refugiado, no âmbito da 49.ª Semana Nacional de Migrações, que começou dia 08 e termina no próximo domingo.

A semana tem como tema "Rumo a um nós cada vez maior", o título da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que se assinala em 26 de setembro.

A peregrinação, considerada como a peregrinação dos emigrantes, começa às 21:30 com a recitação do terço, seguindo-se a procissão das velas e a celebração da palavra.

Na sexta-feira, às 09:00 é recitado o terço, realizando-se, uma hora mais tarde, a missa, que inclui uma palavra dirigida aos doentes. As celebrações terminam com a procissão do adeus.

Esta é a segunda vez que o arcebispo do Luxemburgo preside a uma peregrinação aniversária no Santuário de Fátima, depois de o ter feito em agosto de 2013.