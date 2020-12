E lá fora... como vai ser o Natal e Ano Novo?

Espanha





Vão ser possíveis reuniões familiares com até 10 pessoas no Natal e Ano Novo de acordo com um entendimento entre o Governo central e autoridades regionais. Ou seja, há um ligeiro relaxamento da regra geral atual que permite reuniões de até seis pessoas.



O recolher a casa será a partir das 01h30 em vez das 23h00, isto a 24 e 31 de dezembro.





A movimentação entre regiões estará proibida entre 23 de dezembro e 6 de janeiro, exceto para visitas a familiares.



Itália



Os italianos não vão poder assistir à missa da meia-noite na véspera de Natal e só poderão andar entre regiões em caso de emergência durante o período de férias, que começa a 20 de dezembro.





Os italianos também foram instruídos a não convidar membros que não pertencem à famíla direta para celebrações tradicionais.



O Governo decidiu também que as estações de esqui têm que estar fechadas durante o período de Natal e Ano Novo.



Noruega



A primeira-ministra Erna Solberg informou que os noruegueses podem convidar até 10 pessoas para casa em duas ocasiões distintas entre o Natal e o Ano Novo. Fora daquela época, o limite atual de até cinco hóspedes por casa permanece.



Áustria



O governo austríaco vai relaxar algumas regras a partir de 7 de dezembro. Esquiar passa a ser permitido a partir de 24 de dezembro. Estão proibidos os mercados de Natal.



França



O Governo vai permitir viagens a partir de 15 de dezembro, inclusive durante as férias de fim de ano, se os casos de coronavírus caírem para cerca de 5.000 novos por dia.



As autoridades francesas, que decidiram manter as pistas de esqui encerradas ao público, informaram que a partir de 2 de dezembro serão realizadas verificações aleatórias nas fronteiras para impedir contaminações de pessoas que cruzam a fronteira para outros países para esquiar.





Bélgica



Em casa, só será permitido o contacto próximo com uma pessoa extra no Natal. Pessoas que moram sozinhas poderão ter a companhia de duas outras pessoas. Os fogos de artifício serão proibidos na véspera de Ano Novo para limitar os ajuntamentos e as viagens para o exterior foram fortemente desencorajadas.



Irlanda





São permitidos encontros de até três famílias entre 18 de dezembro e 6 de janeiro. A proibição de viagens dentro do país será suspensa durante esse período.





A chanceler Angela Merkel concordou com os líderes dos 16 estados da Alemanha em estender e apertar a malha da Covid-19 até 20 de dezembro. Isto para depois aligeirar as regras para permitir que famílias e amigos celebrem juntos o Natal e Ano Novo. A Alemanha autoriza o encontro de até 10 pessoas, sem contar com as crianças.O governo polaco autorizou reuniões em casa com até cinco pessoas convidadas, isto de acordo com o novo conjunto de regras que vai durar até 27 de dezembro.As quatro nações do Reino Unido concordaram em relaxar as restrições da Covid-19 para o Natal para permitir que até três famílias se reúnam em casa de 23 a 27 de dezembro. Serão igualmente permitidas reuniões em locais de culto e em locais públicos ao ar livre, mas não em ambientes fechados de entretenimento.





C/ Reuters